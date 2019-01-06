علاء مبارك: تلقيت إخطارًا بإخلاء كبائن العائلة فى المنتزه

06 يناير 2019 - 12:54 م

تعجب علاء نجل الرئيس الأسبق "المخلوع" حسني مبارك، من طلب إخلاء الكبائن الخاصة بالعائلة من منطقة المنتزه.

وقال في تغريده له بـ"تويتر": "إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورًا أمام المحاكم!".

وتابع: "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!".

واختتم حديثة متعجبًا: "طيب ننتظر المحكمة طيب ألف مبروك عليكم".