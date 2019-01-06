الشهاوي: الداخلية قامت بدورها على أكمل وجه ونجحت في منع كارثة

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أشاد النائب اللواء تامر  الشهاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة نصر، بجهود قوات الداخلية في تفكيك العبوات الناسفة التي استهدفت تفجير كنيسة أبو سفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية حاولت تعكير احتفالات الأقباط عبر تفجير الكنيسة.

وكان الشهاوى قد سارع بالحضور إلى الكنيسة ومشاركة رعاة الكنيسة وأهالي الهجانة أثناء تفكيك قوات الداخلية للعبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن الداخلية قامت بدورها على أكمل وجه ونجحت في منع كارثة تستهدف في الأساس مصر وضرب النسيج الوطني.

ونعى "عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان" الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذى استشهد أثناء قيامه بواجبه بفحص  إحدى الحقائب، وتقدم بخالص التعازي لأسرة الشهيد، داعيا الله أن يحفظ مصر من شر ومكر الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تسعى لنشر الفوضى في وطننا الغالي.

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