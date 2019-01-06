مستقبل وطن: الجماعات الإرهابية لا تفرق بين استهداف مسجد أو كنيسة

06 يناير 2019 - 12:59 م

قال المستشار عصام هلال عفيفي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن المحاولة الإرهابية باستهداف كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، هدفها ضرب الاصطفاف الوطني ونشر الفوضى والخراب، مؤكدًا أن تلك الجماعات المنحرفة لا تفرق بين استهداف مسجد أو كنيسة ولا بين ضرب مسلم ومسيحي إنما تعمل ليل ونهار على زعزعة الاستقرار في مصر.

وأكد "هلال" في تصريح صحفي له، أن قصة إنقاذ شيخ المسجد المجاور للكنيسة وإبلاغه عن العبوات الناسفة التي كانت تستهدف الكنيسة هى حكاية بسيطة للتعايش الذي مضى عليه أكثر من ألف عام ودليل واضح عن مدى وعي وثقافة الشعب المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن مصر ستنتصر على الإرهاب بوعي شعبها ويقظة أجهزتها الأمنية الباسلة والتي تضحي بزهرة شبابها لمواجهة تلك الجماعات الإجرامية.

وأشاد "أمين تنظيم مستقبل وطن" بالجهود الأمنية المبذولة لمحاربة تلك الجماعات الإرهابية وتقديم شهيد جديد للواجب هو الرائد مصطفي عبيد -رحمه الله- أثناء قيامه بمهامه، مؤكدا أنه صفحه جديدة من صفحات التضحيات التي تبذلها الشرطة والقوات المسلحة من أجل رفعة ومكانة هذا الوطن.

وتقدم "أمين تنظيم مستقبل وطن" بخالص التعازي لأسرة الرائد مصطفى عبيد داعيًا الله أن يتقبله فى الشهداء، وأن يرفع درجاته في عليين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.